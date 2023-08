Premier | il Chelsea torna a vincere | Sterling decisivo | Luton ko

(Di venerdì 25 agosto 2023) LONDRA - Prova ad uscire dalla crisi ildi Pochettino , che apre la terza giornata diLeague con la vittoria per 3 - 0 sul. Primo successo per i Blues nella nuova stagione, ...

LONDRA - Prova ad uscire dalla crisi ildi Pochettino , che apre la terza giornata diLeague con la vittoria per 3 - 0 sul Luton . Primo successo per i Blues nella nuova stagione, dopo il pari contro il Liverpool e il ko ......gara valida per la terza giornata dellaLeague 2023 - 2024 LONDRA " Venerdì 25 agosto a Stamford Bridge andrà in scena- Luton Town , gara valida per la terza giornata della...... ilè chiamata a riscattare il primo scivolone stagionale nel derby col West Ham dell'ultimo turno. La terza giornata diLeague si apre stasera con l'anticipo delle 21 contro il ...

Chelsea-Luton in Premier per chiudere la crisi dei Blues: quote e pronostici La Gazzetta dello Sport

LONDRA - Prova ad uscire dalla crisi il Chelsea di Pochettino, che apre la terza giornata di Premier League con la vittoria per 3-0 sul Luton. Primo successo per i Blues nella nuova stagione, dopo il ...Il Chelsea batte 3-0 il Luton Town grazie ad un super Sterling: prima vittoria per Pochettino sulla panchina dei Blues in Premier League ...