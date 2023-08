Pozzuoli | Sequestrate schede telefoniche e pistola pronta all’uso

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)e arma da fuoco durante perquisizioni dei Carabinieri, indagini in corsoe una. I Carabinieri della compagnia dihanno effettuato un servizio a largo raggio effettuando diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. A via Reginelle – in un giardino pubblico – i militari della sezione operativa hanno rinvenuto una busta con all’interno unamarca Sig Sauer modello P230 calibro 380 completa di caricatore con 7 proiettili. Sequestrati anche 8 proiettili gfl calibro 7,65. Accanto all’arma, in un cartone, 253 simcomplete di pin e puk. Indagini in corso ...