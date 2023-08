Pozzuoli | addio a Teresa Giordano

(Di venerdì 25 agosto 2023)e la comunità di Cigliano piangono. Ricevo e pubblico* ”Lo sapevamo che l’epilogo fosse vicino, che la malattia galoppava, ma vedere spegnersi, come una flebile fiammella, tra le proprie braccia la donna con la quale hai convissuto quasi 50 anni, è devastante, quanto il dolore e la pena per i tanti anni Il Blog di Giò.

... conseguiti a soli 16 anni, ha iniziato la sua lunga avventura di futuro pilota nell'Accademia dell'Aeronautica militare a, perché il cielo era la sua seconda casa, una passione innata, un ...... conseguiti a soli 16 anni, Mariani ha iniziato la sua lunga avventura di futuro pilota nell'accademia dell'Aeronautica militare a. "Il cielo era la sua seconda casa", dice Forschi, "una ...... diverse famiglie delle vittime si sarebbero opposte a dareai propri cari con una cerimonia ... Tutte le cerimonie saranno celebrate dal vescovo di Ischia e, monsignor Gennaro Pascarella .

Incidente Albania, morti due ragazzi di Pozzuoli: erano in vacanza Vesuvio Live

Tragedia in Albania dove due ragazzi napoletani, residenti a Pozzuoli giunti a Saranda per trascorrere le loro vacanze, sono morti a seguito di un incidente in moto: si tratta di Vincenzo Tizzano, 33 ...