Il presidente della Fed Jeromefrena gli entusiasmi delle borse in Europa. Dopo l'annuncio che "la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario" Milano dimezza il rialzo (Ftse Mib +0,5%) al pari di Parigi e Madrid (+0,...Dunque, non è finita, l'inflazione, ma non è doma.non svelerà le sue carte, del resto ha sempre detto che si basa sui dati concreti e i fatti dicono che l'inflazione di fondo resiste ...Dopo il discorso dinon ci sarà una sezione di domande e risposte. La Cina invece ha ... Inoltre l'inflazione(che è una buona notizia in chiave Bce): a luglio i prezzi alla produzione ...

Powell rallenta le borse Europa, cede il dollaro, Milano +0,5%

Rendimenti in aumento per i titoli europei. Alle 16h47 il costo di finanziamento del Btp decennale ha nuovamente raggiunto la soglia del 4,24%. Prezzi in contrazione anche per i ...Il presidente della Fed Jerome Powell frena gli entusiasmi delle borse in Europa. Dopo l'annuncio che "la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario" Milano dimezza il rialzo (Ftse Mib +0,5%) ...