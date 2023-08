Powell poco morbido sui tassi | pronti ad alzarli se serve

"Come spesso accade, ci troviamo a navigare con le stelle ma il cielo è nuvoloso", annuncia quasi poetico. E nell'incertezza, i freni resteranno tirati. Insomma l'era dei rialzi cadenzati ...rallenta le borse europee Il presidente della Fed Jeromefrena gli entusiasmi delle ... Restanomossi gli indici Usa (Dow Jones +0,4% e Nasdaq +0,6%) mentre il dollaro gira in ...L'inflazione è ormai in vista del target del 2% negli States mainvita a non abbassare la guardia: " Difficile dire quando si raggiunge il livello neutro ma fare tropporischia di rendere ...

La battaglia sull'inflazione, dice il capo della Fed, non è ancora vinta.