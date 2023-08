Powell a Jackson Hole annuncia un rialzo dei tassi di interesse negli Usa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il presidente della Fed, Jerome, a(dove si sta tenendo il simposio della politica economica) ha evidenziato le incertezze che circondano l’economia e la complessità della risposta della Fed.ha osservato che l’economia è cresciuta più rapidamente del previsto e che i consumatori hanno continuato a spendere in modo vivace, tendenze che potrebbero mantenere elevate le pressioni inflazionistiche. Ha inoltre ribadito la determinazione della banca centrale a mantenere elevato il tasso di riferimento fino a quando gli aumenti dei prezzi non saranno ridotti all’obiettivo del 2% della banca centrale.

A Wall Street si spegne l'entusiasmo inziale e gli indici passano in territorio negativo dopo che il presidente della Fed Jay, intervenendo al simposio annuale di Jackson Hole, ha avvertito che il direttorio dell'istituzione "è preparato alzare ancora i tassi se appropriato".

L'attesa degli operatori sembra orientata soprattutto al discorso del presidente della Federal reserve Powell al vertice di Jackson Hole programmato per il pomeriggio europeo, con lo spread Btp-Bund ...Borse europee fiacche nel finale con i listini Usa negativi dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole.