Ilcybercriminale conosciuto come Medusa ha sfruttato con successo i vulnerabili sistemi informatici aziendali, saccheggiando una massa di informazioni riservate.S.p.a., specializzata ...... che il giorno di Ferragosto è entrato in azione per colpireS.p.a., una società satellite deldi Poste italiane dedita al direct marketing, alla gestione dei documenti, alla ...... oltre ad altre informazioni delicate della società di Poste Italiane, è stato lo stessoMedusa.ha risposto all'hackeraggio diffondendo una nota. 'La societàS.p. A. ha ...

Postel, il gruppo criminale Medusa ha pubblicato i dati rubati WIRED Italia

Poste italiane ammette il fatto, stando generica, però, sulle sue conseguenze: “Attualmente -viene precisato- risultano essere stati interessati solo dati interni all’azienda” ...Nel mirino dei pirati informatici della gang “Medusa” stavolta è finita “Postel”, la società di Poste Italiane ...