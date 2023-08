Ponte Lastra a Signa-Signa | la Regione ha aggiudicato i lavori

(Di venerdì 25 agosto 2023) Decisivo passo avanti - si legge in un comunicato dellaToscana - verso la realizzazione del nuovosull’Arno tra. Lahain via provvisoria al raggruppamento di imprese costituito dal Consorzio stabile On site scarl, Giugliano costruzioni metalliche Srl e Ausilio Spa. L’opera è già finanziata, per un importo complessivo di 71,5 milioni di euro: 65,5 provengono da Fondi di Sviluppo e Coesione e 6 da fondi regionali

