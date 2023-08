Pontassieve | annerisce con la vernice le targhe delle auto parcheggiate davanti alla sua casa

(Di venerdì 25 agosto 2023) I carabinieri dihanno denunciato per danneggiamento ed imbrattamento o deturpamento un 52enne incensurato del posto che, in più circostanze, tra fine luglio e Ferragosto, aveva annerito conspray leposteriori di trevetturein strada, nei pressi della propria abitazione

