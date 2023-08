Polestar 4 - Con Mobileye per la guida assistita di livello 3

(Di venerdì 25 agosto 2023) Laha stretto una collaborazione conper portare ladi3 sulla nuova Suv-coupé4. La vettura sarà in consegna entro la fine del 2023 in Cina, mentre debutterà sugli altri mercati internazionali nel corso del 2024 nelle varianti Long Range Single Motor a trazione posteriore da 272 CV, capace di percorrere fino a 600 km con una carica, e Dual Motor Long Range da 544 CV con 564 km di autonomia. Un futuro aggiornamento attiverà i sistemi di3. La4 sarà il primo modello di serie a portare al debutto (in una data ancora da confermare) la tecnologiaChauffeur: fin dal lancio adotterà il pacchettoSuperVision già predisposto per i futuri ...

... visuale laterale LE DICHIARAZIONI " Sono molto soddisfatto di come la produzione di4 stia avanzando ", ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO di. " Una collaborazioneMobileye ...Ad oggi la guida autonoma di4 si basa sul sistema ADAS SuperVision di Mobileye,l'arrivo di Chauffeur (le tempistiche dell'aggiornamento non sono ancora state comunicate) verrà ......, Lynk & Co, Smart e Lotus. Più di 5,2 milioni di automobili attualmente in circolazione ... SoC (system - on - chips) associati al 4Ggestione elettronica, ovvero navigazione, telematica, ...

Polestar 4 sarà la prima auto elettrica con guida autonoma ... HDmotori

Polestar 4 sarà la prima auto ad essere dotata della guida completamente autonoma Chauffeur di Mobileye. Ciò sarà reso possibile dall'intervento della società tecnologica ECARX, specializzata nell'int ...Con un passo deciso verso il futuro dell’automazione, Polestar ha stretto una collaborazione con Mobileye per equipaggiare la sua futura Polestar 4 completamente elettrica con la sofisticata ...