Pizzi | «Ritorno di Sanchez strano Una minestra riscaldata»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023) Alexisè atterrato poche ore fa a Milano Linate, è pronto per la nuova esperienza con l’Inter. Faustocommenta il colpo su TMW Radio. DUBBIO – Faustogiudica il nuovo colpo nerazzurro: «Trovo ildimolto. L’anno scorso lo hai mandato via pagandolo fior di soldi per la buonuscita. A un anno di distanza lo riprendi, non c’è senso tecnico se non l’impossibilità di fare meglio. Alla fine sei riuscito a piazzare Correa, probabilmente all’Inter avrebbe fatto fatica con tutto il popolo contro. Le minestre riscaldate così non mi convincono». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...