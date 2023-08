Più che una campagna | meglio di un giro in museo

Leggi su amica

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si intitola New Renaissance il tributo che Ferragamo oggi rende al fondatore della maison: è lapubblicitaria moda autunno inverno 2023-24. Un ponte passato e presente, dal rinascimento al mondo contemporaneo, con i quadri degli Uffizi a fare da set. La storia di Salvatore non è solo, come diceva il lui, «la storia di un ragazzino scalzo e ignorante che è diventato un celebre calzolaio». È anche quella di una continua rinascita ed evoluzione. Una storia semplice che da un piccolo borgo dell’Irpinia ha portato un artigiano, undicesimo di quattordici figli, negli Stati Uniti. Sempre abbracciando il patrimonio italiano con talento e audacia. Oggi l’heritage della maison e il ricchissimo patrimonio della città in cui è stata fondata si intrecciano negli ...