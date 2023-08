Pistola e proiettili sequestrati a Pozzuoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia dihanno effettuato un servizio a largo raggio effettuando diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni. A via Reginelle – in un giardino pubblico – i militari della sezione operativa hanno rinvenuto una busta con all’interno unacalibro 380 completa di caricatore con 7anche 8calibro 7,65. Accanto all’arma, in un cartone, 253 sim telefoniche. Indagini in corso da parte dei carabinieri che sottoporranno a rilievi balistici lasequestrata per poter verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.