Pioli “Toro organizzato | giocare a San Siro ci dà energia”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Per noiin casa significa essere felici in un posto sicuro dove il popolo ci segue con entusiasmo e. Cercheremo di fare il massimo per soddisfare i nostri tifosi”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, in programma domani alle 20.45 a San. “Con il Bologna abbiamo corso tantissimo e tutti i giocatori si sono sacrificati per la squadra”. Poi sul mercato: “Preferirei che finisse prima dell'inizio del campionato e non capisco perche non si trovi una soluzione in questi termini”.si è soffermato anche su Leao: “Sta lavorando molto bene, è già al top e sta continuando a crescere”. I granata di Juric non sono un avversario semplice: “Sappiamo le difficoltà che potremo avere ma sappiamo come la ...