(Di venerdì 25 agosto 2023) Al via le quattro giornate del Senza fili a Collodi. Ieri l'annullo filatelico. Da oggi fino al 27 gli artisti di strada ...

Al via le quattro giornate del Senza fili a Collodi. Ieri l'annullo filatelico. Da oggi fino al 27 gli artisti di strada ......di' di Gianni Rodari. Gli attori Valerio Apice, Giulia Castellani, Carlo Apice e Claudio Apice daranno vita ad un'esperienza fatta di attori, burattini e musica dal vivo. Un connubiola ...Seguono, poi, gli incontri con la Fata Turchina e la celebre balena finendo poi per addentrarsi nel Campo dei Miracoli con il Gatto e la Volpe, il Paese dei Balocchi e il Circo dile ...

Pinocchio tra libri, giochi e tricicli Anche un francobollo per il burattino LA NAZIONE

Si diceva degli eventi. Stasera sera inizierà "Senza fili - Pinocchio street festival", una delle maggiori rassegne internazionali degli artisti di strada che per tre giorni invaderanno il paese del ...Annullo filatelico per i francobolli ispirati al più celebre burattino del mondo e ai disegni degli artisti "Senza fili": si comincia (alle 22) con il mimo francese Meningue con lo spettacolo "Made in ...