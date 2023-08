Perugia Iniziata la demolizione del plesso scolastico di Case Bruciate

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 25 agosto 2023) In questi giorni èladella scuola dell’infanzia Pinocchio di, finanziata dal Comune diper circa 330 mila euro, funzionale all’esecuzione dei lavori della nuova opera finanziata con fondi PNRR per 3 milioni di euro atti alla completa ricostruzione del nido . L’importo complessivo dei fondi PNRR per l’edilizia scolastica in carico al Comune diè di quasi 5 milioni che andranno a finanziare cinque interventi riguardanti i plessi scolastici di: Solfagnano, Cenerente, Casa del Diavolo e Colle Umberto. Come affermato dal vicesindaco Gianluca Tuteri, “il comune dimostra una grande attenzione verso la tutela dell’infanzia, sopratutto nella fascia 0-3 anni, momento cruciale per la formazione delle life skill e delle capacità relazionali di un ...