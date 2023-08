PERDONANZA CELESTINIANA | AL VIA LA 729 EDIZIONE CON LORENA BIANCHETTI E TANTI SUPER OSPITI

L'AQUILA " La Belcanto Academy Opera Studio è stata invitata dal Comitato per la 729aa L'Aquila a tenere una Masterclass straordinaria finalizzata alla realizzazione del Concerto di Gala "Omaggio a Maria Callas nel 100° anniversario della nascita" . La ...L'AQUILA - In occasione delle celebrazioni per la 729edizione della, in programma a L'Aquila lunedì 28 agosto, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "729Perdonanza" 28.8.2023".L'AQUILA - Per la 729ª, martedì 29 agosto, Scalinata San Bernardino, L'Aquila, alle 21.30, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su ciaotickets.com, va in scena "Stanlio & Ollio, amici fino ...

La visita di Papa Francesco, lo scorso anno, muovendosi proprio in questo solco concettuale, ha dato un pieno e compiuto riconoscimento del valore universale della Perdonanza Celestiniana”. “Da ultimo ...Sarà il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, l’autorità di governo che parteciperà il prossimo 28 agosto alle iniziative legate al rito di apertura della ...