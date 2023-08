Perché i comandanti Wagner sono rimasti in silenzio dopo la morte di Prigozhin?

"Il silenzio del Consiglio deiWagner potrebbe essere dovuto al caos e alla confusione tra i suoi ranghi in seguito all'assassinio di Prigozhin e Utkin o alle istruzioni esplicite delle ......che avvenga un altro tentativo di colpo di Statoi mercenari non hanno né una guida carismatica né armi pesanti per rovesciare militarmente il Cremlino. Lo spiega uno degli exdel ...Il malessere di Utkin e di altri, decisi ad abbandonare le prime linee ucraine per ... Anchelo scontro frontale tra il capo della Wagner e il ministro della Difesa Sergei Shoigu ...

Prigozhin sarà insostituibile, dice un ex comandante della Wagner Linkiesta.it