(Di venerdì 25 agosto 2023) Se i vigili del fuoco intervenuti sulle macerie del ponteil 14 agosto 2018 hanno corso dei rischi per la presenza di, questo rischio non potrebbe comunque essere considerato un...

Se i vigili del fuoco intervenuti sulle macerie del ponte Morandi il 14 agosto 2018 hanno corso dei rischila presenza di, questo rischio non potrebbe comunque essere considerato un reato compiuto da chi li mandò in missione perché in quel frangenti "prevale l'emergenza e alcune norme non sono ...I militari, al fine di evitare il pericolo concreto di dispersione di fibre dinell'...e a denunciare il rappresentante legale della società proprietaria all'Autorità Giudiziaria di Ravenna......e rappresenta un'opportunità straordinariail sistema agricolo locale, contribuendo ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché la rimozione delle coperture in...

Per amianto sotto il Morandi nessun reato, priorità salvare vite Euronews Italiano

GENOVA, 25 AGO - Se i vigili del fuoco intervenuti sulle macerie del ponte Morandi il 14 agosto 2018 hanno corso dei rischi per la presenza di amianto, questo rischio non potrebbe comunque essere cons ...L’accusa chiede l’archiviazione dell’inchiesta nata da una denuncia dei vigili del fuoco, che segnalarono anche morti sospette fra i cani-soccorritori: “Nei ...