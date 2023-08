Per 40-50enni con pancetta e colesterolo ballerino a rischio infarto e ictus anticipati

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - La generazione dei 40-in sovrappeso, con una pressione alta, livelli di'ballerini' e leggermente elevati, ha undel 30% più alto di morire prima, circa due anni, perrispetto ai coetanei che fanno una vita più sana e sono più in forma. Sono i risultati di uno studio svedese presentato al congresso annuale della Società europea di Cardiologia (Esc) in corso ad Amsterdam. Si stima che fino al 30% della popolazione mondiale soffra della sindrome metabolica, ovvero l'insieme di condizioni che vanno dal sovrappeso, all'ipertensione arteriosa e all'alterazione della glicemia. "Molte persone tra i 40 e i 50 anni hanno un po' di grasso sul girovita, la pressione alta, ilo il glucosio leggermente ...

...La generazione dei 40 -in sovrappeso, con una pressione alta, livelli di colesterolo 'ballerini' e leggermente elevati, ha un rischio del 30% più alto di morire prima, circa due anni,...L'area è stata isolata mentre i pompieri hanno tagliato il veicolo con le pinze idrauliche... mentre duesono stati trasportati a Cles . Nel frattempo i vigili del fuoco hanno completato ...In sostanza siamo uno dei paesi più vecchi d'Europa, primi in tutte le classifichepercentuale di ultra, 65enni e 80enni sul totale della popolazione. Un paese vecchio che incide ...

Infarto e ictus, rischio per 40-50enni con pancetta e colesterolo ... Adnkronos

Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) – La generazione dei 40-50enni in sovrappeso, con una pressione alta, livelli di colesterolo ‘ballerini’ e leggermente elevati, ha un rischio del 30% più alto di morir ...La generazione dei 40-50enni in sovrappeso, con una pressione alta, livelli di colesterolo 'ballerini' e leggermente elevati, ha un rischio del 30% più alto di morire prima, circa due anni, per infart ...