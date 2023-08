Pedullà | «I dirigenti dell’Inter lavorano con budget 0 Su Pavard…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023)tira una lancia a favore dei, costretti a lavorare con diverse difficoltà economiche. Poi dice la sua su PavardALL’OSSO ? A Sportitalia Mercato, Alfredosul mercato nerazzurro: «Vi invito a presentarvi all’acquisto di un appartamento senza avere il mutuo. Iinteristicon0, sono 30 sessioni di mercato le cose vanno allo stesso modo. L’Inter ha vinto trofei, è arrivata seconda sprecando lo scudetto ed è arrivata in finale di Champions con 0 euro. Non ci sono attaccanti buoni al di sotto dei 40 milioni di euro, giusto che l’Inter vada su un profilo forte in difesa. La colpa non è, ma è di Tuchel che non si decide». Inter-News - Ultime notizie e ...