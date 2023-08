Pavard | Tuchel cerca il sostituto | spunta un ex interesse dell’Inter!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023) Per il trasferimento di Benjaminall’Inter serve chedecida una volta per tutte sul suo. Occhi su un ex profilo corteggiato dall’Inter EX? Per sostituire, il Bayern Monaco ha messo sul taccuino anche Trevoh Chalobah del Chelsea. Il difensore inglese, corteggiato anche dall’Inter, piace tanto a Thomas. I due hanno lavorato insieme durante il periodo dell’allenatore tedesco a Londra. A riferirlo Florian Plettenberg di Sky Sport DE. Ma secondo lo stesso giornalista, ad oggi ci sono delle difficoltà. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...