Pavard-Inter non a rischio! A rilento per un motivo | ma filtra ottimismo – Sky

(Di venerdì 25 agosto 2023)resta l’obiettivo principale dell’per quanto riguarda la difesa. L’accordo con giocatore e Bayern Monaco c’è da tempo, resta solo un nodo da sciogliere. Nessun problema, e in dirigenza. NESSUN RISCHIO – L’ormai da tempo ha raggiunto l’accordo definitivo non solo con Benjamin, obiettivo numero uno per la difesa, ma anche con la dirigenza del Bayern Monaco, che però deve trovare un sostituto da mettere a disposizione di Thomas Tuchel. Nessun problema per quanto riguarda l’affare, in dirigenzala calma e soprattutto l’, anche perché i tedeschi hanno garantito che l’affare si farà. L’unico dubbio è la tempistica, per questo, molto probabilmente,non ...

Tensione invece in casaper Benjamin, ancora bloccato da Tuchel che continua a bocciare tutti i sostituti del francese che il Bayern Monaco gli propone. L'alternativa dei nerazzurri è ...In questi ultimi giorni di mercato si intrecciano i destini di vari squadre: l'che vuolema il Bayern non ha ancora dato il via libera, il Torino che teme per il futuro di Schuurs e il ...Il Bayern Monaco non ha ancora dato il via libera al francese: nerazzurri costretti a guardarsi attorno alla ricerca di ...

Pavard, Tuchel si impunta e vuole un sostituto: Inter in attesa ma non all'infinito... La Gazzetta dello Sport

L'Inter vuole il difensore per Inzaghi e attende news su Pavard dal calciomercato: Tuchel blocca il francese, e nel frattempo Marotta valuta due idee low cost per il centrocampo A centrocampo, a ...Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra.