Pavard | il motivo dell’assenza all’allenamento odierno Infastidito

(Di venerdì 25 agosto 2023) Benjaminnon si è presentato agli allenamenti di oggi col Bayern Monaco. Il giocatore vuole assolutamente il trasferimento, Thomas Tuchel non è d’accordo. VOLONTÀ – Benjaminha fatto registrare un’assenza eloquentepomeridiano di oggi del Bayern Monaco. Le parole di Thomas Tuchel in conferenza stampa hanno fatto capire l’umore del giocatore, che vuole ad ogni costo lasciare la Baviera per unirsi finalmente all’Inter. L’accordo economico tra i due club c’è già, manca il sostituto di. Oggi il giocatore si è assentato per un problema alla schiena, ma è molto probabilmente che ilsia anche ascrivibile al mancato via libera per il trasferimento. Il Bayern Monaco ora spinge per Trevoh Chalobah del Chelsea. fonte: bild.de Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...