Pavard | cresce ottimismo in casa Inter! Bayern Monaco tratta il sostituto! – GDM

(Di venerdì 25 agosto 2023)spinge per andare all’Inter come dimostra il fatto di non essere sceso in campo per l’allenamento pomeridiano. Intanto, secondo le ultimissime di Gianluca Di Marzio, ilsembra finalmente aver individuato il sostituto del francese.l’innerazzurra– Benjaminvuole andare all’Inter e lo sta dimostrando in ogni modo. Thomas Tuchel oppone resistenza ma il francese non intende cedere. Intanto ilaccelera per il sostituto: come rivelato da Gianluca Di Marzio, i bavaresi stanno lavorando con il Chelsea per ingaggiare Chalobah. L’inInter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

... investire una cifra importante come quella messa sul piatto perrende opportuna una ... Il neocapitano della squadra ogni stagionein termini di realizzazioni: l'anno scorso ha siglato 28 ...Sicuramente arriverà un difensore, con il nome di Benjaminche resta molto caldo e l'affare ... sfruttando proprio il fatto che più si va avanti piùil rischio per i Blues di avere un ...INTER, SI INSISTE PER: SI PUO' CHIUDERE NELLE PROSSIME ORE La giornata di oggi, infatti, ... I contatti tra i due club sono continui, e in Viale della Liberazionela fiducia per l'arrivo ...

CdS - Pavard, nessun allarme ma cresce l'ansia: Marotta e Ausilio hanno un piano B Fcinternews.it

Il Bayern Monaco sta lavorando in modo concreto all'arrivo di Chalobah dal Chelsea. Nelle ultime ore si sono registrati passi in avanti tra il club bavarese e i blues per il classe 1999. Chalobah è ...In casa Inter comincia a filtrare nervosismo per la sitazione legata a Pavard, accostato in passato sul mercato anche al Milan Cresce il nervosismo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ...