Pavard | attesa per la risposta di Chalobah al Bayern Monaco

(Di venerdì 25 agosto 2023) Benjaminha ormai reso chiaro il suo obiettivo da tempo: unirsi al più presto all’Inter. Ilvede Trevohcome candidato numero uno, il calciatore deve rispondere. TEMPO – Il tempo scorre, Benjaminancora non arriva a Milano per le visite mediche nonostante l’accordo tra Inter e. Il club bavarese cerca il suo sostituto prima di dare il via libera, ha in mente un nome per ora: Trevohdel Chelsea. L’inglese è stato già allenato da Thomas Tuchel, che gradirebbe sicuramente la scelta. In questo momento il difensore non ha ancora detto sì e non ci sono ulteriori aggiornamenti. fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Un'comunque ottimistica , specialmente dopo il pressing del Bayern per Chalobah. Se l'affaredovesse non andare in porto, ipotesi comunque al momento remota, i nerazzurri da lunedì in ...Commenta per primo Ore calde per l'affare che dovrebbe portare Benjaminall'Inter . Dopo che i nerazzurri sono giunti all'accordo col giocatore e con il Bayern Monaco , l'chiusura dell'operazione tarda ad arrivare. Solo una frenata oppure un ostacolo ben più ...Giorni diper l'Inter che aspetta prima che il Bayern trovi il sostituto del francese. Fino ad allora, difficile cheraggiunga Milano per visite mediche e firma . Non c'è una deadline , ma a pochi ...

Pavard, Tuchel si impunta e vuole un sostituto: Inter in attesa ma non all'infinito... La Gazzetta dello Sport

Tuchel si è espresso oggi in conferenza stampa in merito alla situazione di Benjamin Pavard. Tra Bayern Monaco e Inter esiste un accordo per il trasferimento del giocatore, ma l'allenatore tedesco sta ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Le principali trattative e le voci di calciomercato di oggi (25 agosto 2023) .