‘Passeggiate Romane’ | domani visite guidate drammatizzate

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 26 agosto 2023, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con Benevento Città Spettacolo, nell’ambito del Piano di valorizzazione, ha organizzato Passeggiate Romane,teatralizzate a cura della Compagnia Teatrale “Red Roger” di Benevento. Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori una prospettiva interpretativa del tempo e dello spazio attraverso la storia nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento. Lecon teatro itinerante messo in scena dagli attori della Compagnia Red Roger porteranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie di uno dei Teatri dell’antichità meglio conservati. Il calendario delleprevede 4 gruppi nel seguente orario 19,00 – ...

', visite guidate, 'Weekend stellari' e appuntamenti per i bambini nella settimana di eventi promossi dalla Sovrintendenza capitolina. La rassegna, il ciclo di ...