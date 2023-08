Parto con proposta di matrimonio al Policlinico di Cagliari Mamma Michela racconta la sua grande emozione

(Di venerdì 25 agosto 2023) Prima ha dato alla luce il piccolo Nathan, assistita in saladal compagno Michael Farci. Poi la sorpresa. Il personale sanitario ha lavato il bambino e lo ha vestito con un body con su scritto «vuoi sposare il mio papà?». Un body che è stato proprio il compagno Michael a portare in ospedale, ovviamente all’insaputa della donna,Vacca, di 24 anni. Ilcondi...

" Io ero già emozionantissima per il, le ostetriche hanno lavato il bimbo e lo hanno vestitoun body. Lo hanno portato da me e lo hanno girato verso di me: c'era la proposta di matrimonio. ..."Io ero già emozionantissima per il- racconta mamma Michela allo staff dell'ospedale - le ostetriche hanno lavato il bimbo e lo hanno vestitoun body. Lo hanno portato da me e lo hanno ...La sua gravidanza è andata avanti e quando è arrivato il momento del, ha fatto di tutto per ...molta fatica, l'hanno catturata e portata al sicuro. Grazie a loro questa cagnolina ha avuto una ...

Parto con proposta di matrimonio sul body del neonato, mamma Michela: «Ho detto subito sì» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo“. E conoscendo quanto la Power non vada d’accordo con Loredana Lecciso, è più che plausibile che la figlia non abbia ...Prima ha dato alla luce il piccolo Nathan, assistita in sala parto dal compagno Michael Farci.