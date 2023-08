Paragone fulmina Schlein | solidarietà sempre agli altri | mai agli italiani

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre il libro del generale Vannacci è andato oltre lo stretto giro dei palazzi ed è diventato, acquistandolo, la manifestazione di una scelta politica circa quale società si vuole difendere, Ellyesce dal torpore estivo, imbraccia la chitarra alla festa dell'Unità (cimentandosi in Zombie...) e mette su la stessa canzone: il governo non è solidale con gli immigrati che affrontano il mare per scappare dalla disperazione e soprattutto non è solidale con le ong che salvano le vite di queste persone abbandonate in mare dai trafficanti. Tutto ciò mentre dall'Africa arrivano migliaia di persone che mettono a durissima prova sindaci e governatori ormai senza soldi e senza strutture d'appoggio. Dall'Africa continueranno ad arrivare, non illudiamoci: i disordini sono costanti, lo sfruttamento non è mai finito e il Continente Nero è la periferia della globalizzazione ...