Paolo Banchero | l' eroe dei due mondi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Oggi cominciano iali di basket che, quest’anno, si svolgono tra Filippine, Giappone e Indonesia. Nella prima fase l’Italia sfida tre squadre: Angola, Repubblica Dominicana e proprio uno dei Paesi ospitanti, le Filippine. Non annovera, però, nel suo roster, come si era a lungo sperato,, il miglior rookie della passata stagione NBA. Anche setiene subito a specificare che: «L’Italia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore perché scorre nel mio sangue, a prescindere dalla Nazionale in cui giochi». Quando la notizia si è diffusa, a fine giugno, le pagine social del giocatore sono state inondate di commenti di pseudo-tifosi furibondi per quello che, ai loro occhi, sarebbe un tradimento alla patria. HypeOK.jpg Cappotto, felpa e pantaloni Dolce & Gabbana. Scarpe ...

... ma a un gruppo di giovani talentuosi, tra i quali, americano con origini e passaporto italiano che alla fine ha deluso chi contava di vederlo in azzurro. Stati Uniti in prima fila ...La stella alla fine potrebbe essere anche, il miglior rookie della stagione Nba, a lungo dato a un passo dalla maglia azzurra. Anthony Edwards (Timberwolves) e l'all - Star Tyrese ...Dopo aver trascorso più di un anno e mezzo a inseguire(che ha scelto di giocare per Team USA ), da chi partirà Pozzecco Lo starting five è quello ammirato più volte in estate, con ...

Banchero e il no all'Italia: "Penso sia finita bene, ho ringraziato con un messaggio" Sky Sport

Il torneo comincia domani e dalla Nazionale ci si aspetta un buon piazzamento, anche se il piano di coinvolgere giocatori NBA di origini italiane non è andato a buon fine ...Tutti i match degli azzurri (inseriti nel Gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e Filippine ) i convocati, le date e la formula del torneo che si chiuderà il 10 settembre ...