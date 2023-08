Paola Caruso furiosa | lo sfogo e la verità sul Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ormai il cast vip della nuova edizione delè stato spoilerato quasi completamente e due personaggi hanno già confermato la loro presenza nello show di Signorini. Sui social però circolano diversi rumor su alcuni volti celebri che sarebbero stati scartati ai provini, tra questi qualcuno ha tirato in ballo anche. Stando a queste voci l’ex Bonas di Avanti un Altro avrebbe sostenuto i casting per entrare nella casa di Cinecittà, ma non sarebbe stata scelta dagli autori. Ieriè sbottata su Instagram ed ha dichiarato di non aver mai fatto alcun provino per partecipare al nuovo: “Secondo la scienza di alcuni pazzi (che nemmeno conosco), io avrei il tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due ...