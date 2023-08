Orrore di Palermo | interviene Fiorella Mannoia | “Cosa bisogna fare”

... non si può gridare all'quando è sotto i nostri occhi. Occorre che lo Stato investa di più ... Prima, poi la provincia di Napoli. Contesti degradati fatti di "povertà culturale, di ...Il riferimento è ai recenti fatti di cronaca che hanno fatto rabbrividire l'Italia, quelli che racchiudono l'patito da una giovane a, violentata dal branco in stato di ebbrezza. Ma al ...'A #Caivano come a #, altro stupro di gruppo, dove all'per la violenza si aggiunge quello per la giovanissima età delle vittime. È emergenza, ma la soluzione non è la #castrazionechimica proposta dalla Lega,...

Stupro di Palermo, il video dell’orrore in un telefono nascosto sottoterra ilmessaggero.it

"La piaga della criminalità e del disagio minorile è in piena cancrena nelle nostre zone, non si può gridare all'orrore quando è sotto i nostri occhi. Occorre che lo Stato investa di più in servizi so ...Anche Fiorella Mannoia ha deciso di intervenire in merito allo stupro dello scorso 7 luglio a Palermo. La cantante ha voluto fare un discorso durante la conferenza stampa di presentazione del concerto ...