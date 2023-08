Oroscopo 24 agosto 2023 | Vergine in balia degli eventi | Pesci positivi sul lavoro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono previsti dei cambiamenti per i nati sotto il segno del Cancro secondo l’del 24. I Sagittario si troveranno a fare dei bilanci.da Ariete aAriete. Sfera privata e sfera professionale dovrebbero restare sempre separate l’una dall’altra. Cercate di non confonderle, altrimenti si possono correre dei rischi che sarà L'articolo proviene da KontroKultura.

SAGITTARIO : Il primo quarto di Luna, che il 24si forma in questa costellazione, richiamerà il trenino del buon auspicio, un trenino da cogliere al volo prima che parta lasciandovi storditi e ...ARIETE : Aspri come un limone ed aciduli come una trota in carpione controbatterete ad ogni illazione piantando su un quarantotto con chiunque intacchi la vostra dignità e reputazione! Non essendo il ...Leone Avrai più fortuna e farai molto meglio se cercherai di mantenere segreti i tuoi progetti, sia materiali che umani, o almeno se cercherai di essere più discreto o ...

Domani resta molta diffidenza in carattere sentimentale. Troppo stancante il lavoro. Paolo Fox svela l’oroscopo degli ultimi segni: le stelle del 25 e 26 agosto In conclusione l’oroscopo del giorno e ...Le previsioni dell'oroscopo e la classifica di sabato 26 agosto 2023: Sole, Marte e Mercurio dissonanti per Pesci, Cancro riaccende la passione ...