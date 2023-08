Orinatoi a forma di bocca | dopo la ragazza in bikini sul buffet | il sessismo passa al wc

(Di venerdì 25 agosto 2023)difemminile:lainricoperta di cioccolato esplode la bufera social contro la palestra torinese con i bagni sessisti. La protesta del web: “Veramente di cattivo gusto”. Ma l’azienda replica: “È un’opera di design” Una donna stesa sul tavolo dei dolci e coperta di cioccolato, ‘omaggio’ di una struttura alberghiera in Costa SmeraldaDovrebbe essere ispirato al famoso logo dei o dei Rolling Stones, Lips and Tongue, la linguaccia più famosa della storia disegnata nel 1971 da John Pasche, uno studente del Royal College of Art. Ma per i più è un insulto, soprattutto alle donne, anche se c’è chi assicura che a realizzare i pitali da parete sia stata una donna: la designer olandese Meike van Schijndel, che ha voluto rappresentare le labbra di Mick ...

di bocca femminile: dopo la ragazza in bikini ricoperta di cioccolato esplode la bufera social contro la ...- Non so chi, e non mi interessa neppure, si lamenta alla McFit nei bagni ci sono degli"di bocca di donna". Primo: chi vi ha detto che la bocca è di una donna e non di un ...A seguire, la catena ha precisato che quel modello è presente in altre palestre all'estero e in Italia ' costruite fra il 2017 e il 2019 ', mentre 'quelle più recenti hanno deglidi ...

Bufera sugli orinatoi a forma di bocca di donna in palestra, McFit si difende sul caso di Torino: «È un'opera di design» Open

Orinatoi a forma di bocca femminile: dopo la ragazza in bikini ricoperta di cioccolato esplode la bufera social contro la palestra torinese con i bagni sessisti. La protesta del web: “Veramente di ...Quindi, oggi...: il mondiale di basket, il presidente al meeting di Rimini e il caso del bacio spagnolo ...