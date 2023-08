Orinatoi a forma di bocca di donna in una palestra di Torino Scempio fatto passare per “opera d’arte”

(Di venerdì 25 agosto 2023)didiin undi. Unoper un oggetto d’arredo. La bufera irrompe dopo un post sui social della vocal coach Greta Squillace. Il rispetto per labuttato sotto le scarpe in un momento tragico in cui la violenza di genere sta funestando le cronache. E invece glidellaMc Fit dididihanno indignato il web, scatenando una pioggia di commenti contro la scelta di design dei bagni. «Immagino già i commenti dei fenomeni che pisceranno lì dentro… io fossi in voi mi vergognerei», ha commentato Greta Squillace ...

