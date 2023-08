Oppenheimer | recensione dell’opera più profonda di Nolan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’ultimo film dell’odiosamato Cristopherè un biopic che disattende tutte le aspettative del genere a cui appartiene. Le tre ore di girato su una pellicola Imax 70 mm, un formato pensato dal regista britannico per rendere al meglio l’esplosione della creazione letale del carismatico Robert, scorrono sul grande schermo frenetiche trascinando lo spettatore in una ricostruzione storica che intreccia un ritratto biografico introspettivo a colori e una oggettiva rappresentazione in bianco e nero delle circostanze politiche, sociali, burocratiche che orbitavano intorno al padre della bomba atomica, il moderno Prometeo, il distruttore di mondi, epiteto che lui stesso si attribuisce, pescandolo dalle scritture indù. Il film ha la portata di una muta implosione, come quella della prima bomba atomica a cui lo spettatore assiste attonito e ...