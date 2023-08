Oppenheimer | per Christopher Nolan è sempre questione di tempo

(Di venerdì 25 agosto 2023)nel suo cinema hamanipolato ilcon la sceneggiatura, con il montaggio, con le immagini stesse: lo fa anche in, anche se in maniera forse meno estrema e meno evidente che in altri film., il film di, è arrivato finalmente nei cinema italiani dal 23 agosto, più di un mese dopo la sua uscita americana. Dopo un'attesa che per molti sarà stata lunghissima, una volta dentro la sala, il luogo dove un film come questo va visto, saremo catapultati indietro nel, lungo vari decenni del XX Secolo. Ma, soprattutto - perché quello è il cuore del film - in quel periodo a cavallo tra gli anni Trenta e i Quaranta, gli anni della Seconda Guerra Mondiale. È un salto indietro ...

E in Italia come andrà Non ci rimane che attendere l'uscita nelle sale, fissata il prossimo 28 settembre. Di cosa parla un altro dei protagonisti della politica nucleare degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare sono focalizzate sull'audizione il nulla osta di sicurezza di

Quando Oppenheimer incontra Einstein per la prima volta in riva al lago, si vede Einstein tenere il cappello con la mano destra. Quando però la stessa scena si ripete alla fine del film, si vede ...