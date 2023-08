Oppenheimer | la spiegazione del finale del film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 25 agosto 2023) Quante anime coesistono in un singolo essere umano? E soprattutto, c’è un limite all’ambizione?scompone e ricompone il puzzle della vita del padre dell’atomica in un viaggio intenso attraverso uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. Il risultato è un ritratto frammentario e al contempo densissimo di dettagli che colpisce la platea con la stessa potenza di una detonazione. Pur sospendendo il giudizio nei confronti del suo protagonista, Nolan orchestra numerosi fili e tematiche che culminano in una sequenza conclusiva visivamente potente e sì, anche angosciante che racchiude in sé il senso ultimo del. Infatti, proprio per questo, vale la pena soffermarsi e riprendere in mano quei fili narrativi per arrivare alladeldi. Il ...