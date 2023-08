Oppenheimer | chi era veramente il fisico americano protagonista del film di Nolan

(Di venerdì 25 agosto 2023) E’ da poco nelle sale italiane, di Christopher, la storia umana e professionale di quello che viene ricordato come il padre della bomba nucleare: uno spaccato umano, fra voglia di gloria e rimpianti terribili, che porta la firma del grande regista anche nel finale “enigmatico”. Ma chi eraJulius Robert? Sicuramente quello che oggi definiremmo un bambino plusdotato: nato a New York il 22 aprile 1904, a 10 anni studiava fisica e chimica, a 12 il New York Mineralogic Club gli chiese di tenere una conferenza, a 22 anni era già laureato in Fisica ad Harvard, dopo solo 3 anni di frequenza, cum summa laude. Non si fermo lì:si iscrisse poi all’Università di Cambridge e successivamente all’Istituto di Fisica Teorica dell’Università di Gottingen, per ...

Oppenheimer, chi era e qual è la vera storia dietro al film sulla bomba atomica Vogue Italia

Ma chi era veramente Julius Robert Oppenheimer Sicuramente quello che oggi definiremmo un bambino plusdotato: nato a New York il 22 aprile 1904, a 10 anni studiava fisica e chimica, a 12 il New York ...Ecco una lista di film ottimo per prepararsi al meglio alla visione di Oppenheimer o anche per approfondire il tragico tema della bomba atomica.