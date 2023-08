Oppenheimer | chi è Lewis Strauss e perché odiava il fisico

(Di venerdì 25 agosto 2023), nato il 31 gennaio 1896, a Charleston, in Virginia (USA) è stato un uomo d’affari statunitense, il cui nome è legato a quello delRobert;: l’odio diper ilera noto a tutti, ed era motivato da una serie di ragioni, di ordine sia politico che personale;sarà una pedina fondamentale nel processo di esautoramento didal progetto di sviluppo atomico; a risentirne, però, sarà anche la sua carriera politica; in prima fila per il posto di Segretario al Commercio nel secondo mandato Eisenhower (1958) la sua candidatura verrà respinta, epasserà i suoi ultimi anni svolgendo attività filantropiche. L’uomo, che nel film di Christopher Nolan è interpretato da Robert ...

Oppenheimer, chi era Lewis Strauss CiakClub

