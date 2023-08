Operazione “Alto Impatto” sul litorale | 1 arresto e 19 denunce | controllate 376 persone ai domiciliari

(Di venerdì 25 agosto 2023) Castel Volturno. L’ad “” avviata la sera del 23 agosto nel Comune di Castel Volturno e nelle aree limitrofe del “Domitio” ha permesso, nelle ultime ore, di ottenere altri risultati. Secondo l’ultimo consuntivo, sono stati effettuati controlli a carico di 3366, delle quali 968 con precedenti di polizia. All’esito delle verifiche effettuate nei confronti di soggetti destinatari di misure restrittive, disposti d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di S. Maria C.V., sono stati effettuati 376 controlli, riscontrando in 4 occasioni l’assenza dipresso le rispettive abitazioni. Sono stati controllati, inoltre, 1330 automezzi, dei quali 11 sottoposti a sequestro. Effettuate 21 perquisizioni personali e ...

