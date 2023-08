ONE PIECE | la canzone My Sails Are Set di Aurora tratta dalla colonna sonora della serie

(Di venerdì 25 agosto 2023) Netflix ha condiviso online laMyAre Set interpretata da, uno dei braniONE, in arrivo il 31 agosto. Netflix ha condiviso il video laMyAre Set, interpretata daper laONE, in arrivo il 31 agosto su Netflix. Il brano è stato composto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, che hanno già firmato l'hit Toss a Coin to Your Witcher. Il brano Presentando il brano ideato per One, che è ispirato al primo incontro con Nami, Belousova e Ostinelli hanno spiegato: "Stavamo ...

Netflix ha condiviso il video la canzone My Sails Are Set , interpretata da AURORA per la colonna sonora della serie, in arrivo il 31 agosto su Netflix. Il brano è stato composto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, che hanno già firmato l'hit Toss a Coin to Your Witcher. Il brano Presentando il brano ...L'hype è davvero troppo per riuscire a tenerlo a bada per questi pochi giorni che ci separano dall'uscita del live - action di: la serie Netflix si presenta come uno degli eventi mediatici di quest'anno, e per permetterci di ingannare l'attesa la piattaforma non può dunque far altro che concederci un po' di ...Nuove immagini della Marina e dei Den Den Mushi, i poster dei ricercati e il trailer doppiato in giapponesi dai doppiatori dell'anime di...

Netflix ha condiviso online la canzone My Sails Are Set interpretata da Aurora, uno dei brani della colonna sonora della serie ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto.Nell'episodio 1073 di ONE PIECE un eroe inaspettato salva la fortezza volante di Onigashima e tutti i suoi ospiti dalle fiamme infernali.