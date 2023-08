Oms | nuovi casi Covid arrivano a 1 | 5 mln | +63% in ultimo mese

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Continuano a crescere idi-19 nel mondo. Negli ultimi 28 giorni (dal 24 luglio al 20 agosto) sono stati registrati circa 1,5 milioni dicontagi, in aumento del 63%, e oltre 2.000 decessi, che si confermano in calo, con un -48%. Questo il bollettino epidemiologico aggiornato dell'Organizzazione mondiale della sanità, che evidenzia come ormai iriportati non rappresentino più in modo accurato la diffusione dell'infezione, a causa del forte calo dei test e delle segnalazioni. In quest'il 44% dei Paesi ha riferito all'Oms almeno un caso di, una percentuale che scende dalla metà del 2022. Icontagi sono aumentati dell'11% nella Regione europea, dell'88% nel Pacifico occidentale e del 112% nel ...

LONDRA/CHICAGO (Reuters) - Una variante altamente mutata del coronavirus, chiamata BA.2.86, è stata individuata in Svizzera e Sudafrica, oltre che in Israele, Danimarca, Stati Uniti e Regno Unito, ...