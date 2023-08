Omicidio Rebellin | camionista estradato in Italia | finirà nel carcere di Vicenza

...che lo travolse e uccise Svolta nel caso della morte dell'ex campione di ciclismo Davide, ...stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di......è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato distradale e omissione di soccorso nei confronti dell'ex campione di ciclismo Davide, ...... il 30, aveva investito e ucciso il ciclista Davide. Ai carabinieri del Nucleo ... era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di...

Omicidio Rebellin, estradato in Italia il camionista che travolse e uccise il campione di ciclismo Open

Il 62enne autotrasportatore tedesco Wolfgang Rieke è stato consegnato alle autorità italiane al Brennero ...E' stato estradato in Italia Wolfagang Rieke, l'autista tedesco indagato per omicidio stradale per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, ...