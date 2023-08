Omicidio Mollicone | sarà il sostituto procuratore Francesco Piantoni a rappresentare la Procura in Appello

Serena, ricordiamo, venne ritrovata cadavere il 1 giugno del 2001 nel boschetto di Fontecupa in territorio di Anitrella. Qualcuno dopo averla uccisa le aveva legato mani e piedi con del ...... figlio dell'esponente di Ordine Nuovo Nazzareno. Alla presidenza della commissione ... responsabile della strage del 2 agosto ed esecutore materiale dell'del magistrato Mario Amato ;......delitto di Serena. Secondo i giudici della corte d'Assise di Cassino ci sono elementi per individuare in altri soggetti i colpevoli e per ricostruire diversamente la dinamica dell'. ...

Omicidio Mollicone, in Pm in Corte d'Appello sarà Francesco Piantoni FrosinoneToday

Il corpo di Serena Mollicone, una ragazza di 18 anni di Arce, viene ritrovato in un bosco di Fontana Liri il 3 giugno del 2001, due giorni dopo la sua scomparsa. Dopo un primo processo a carico del ca ...