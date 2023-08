Nvidia triplica il prezzo delle azioni e segna ricavi da record grazie alla Ia

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – L’azienda produttrice di chipha superato le aspettative trimestrali, registrandodi 13,5 miliardi di dollari, oltre 2 miliardi in più rispetto ai 11,2 miliardi previsti dagli analisti di Wall Street. Questo successo arriva in un momento di straordinario interesse intorno all’IA generativa, un trend cheè riuscita a coglierea nuovi prodotti espressamente dedicati come le GPU H100. A differenza di alcuni concorrenti come Intel, Micron Technologies e Advanced Micro Devices (AMD),ha deciso di concentrare una parte significativa dei suoi investimenti e sforzi di sviluppo sui chip in grado di supportare sistemi di IA, piuttosto che investire esclusivamente per conquistare quote di mercato in settori con richieste già esistenti, come i data center. I ...