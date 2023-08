Nuove frane in Val di Susa | oltre 150 turisti evacuati

(Di venerdì 25 agosto 2023) su Tg. La7.it -150 persone sono state portate in salvo dopo leche hanno lasciato isolate una parte della valle Argentera, in Piemonte. Dopo un forte temporale, la ...

La7.it - Oltre 150 persone sono state portate in salvo dopo leche hanno lasciato isolate una parte della valle Argentera, in Piemonte. Dopo un forte temporale, la strada della valle Argentera ...La7.it - Oltre 150 persone sono state portate in salvo dopo leche hanno lasciato isolate una parte della valle Argentera, in Piemonte. Dopo un forte temporale, la strada della valle Argentera ...La7.it - Oltre 50 persone sono state portate in salvo dopo leche hanno lasciato isolate una parte della valle Argentera, in Piemonte. Dopo un forte temporale, la strada della valle Argentera a ...

Maltempo, nuove frane in Val di Susa: turisti bloccati Sky Tg24

Nuove frane in Val di Susa, nel torinese, dopo la colata di fango e detriti che domenica 13 agosto si è abbattuta su una parte di Bardonecchia provocando gravi danni.Alto tre volte l’Everest e largo seicento chilometri, il vulcano più imponente di Marte è di nuovo nell’obiettivo della High Resolution Stereo Camera (Hrsc) della sonda spaziale Mars Express dell'Agen ...