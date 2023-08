...50 di oggi, ad, un uomo, ha esploso alcuni colpi di pistola in aria in direzione di alcune abitazioni in via Domenico Baffigo da un finestrino di un autobus, nella zona di. La ...Spari e paura a: un uomo è ricercato dopo che dal finestrino di un autobus, ha sparato diversi colpi di pistola verso le case in via Domenico Baffigo nella zona di. La Polizia di Stato ha organizzato posti di controllo sul territorio e stanno perlustrando la zona, con un elicottero che è decollato dall'aeroporto militare Pratica di Mare per ricercare ...I colpi sono stati esplosi per strada tra alcune palazzine dida dove sono partite diverse segnalazioni al numero di emergenza da parte dei residenti. In corso la caccia all'uomo per le ...

Nuova Ostia, colpi di pistola dal bus contro le case: fermato un uomo Il Faro online

La caccia all'uomo è finita nella tarda notte: gli inquirenti hanno fermato un cileno. Escluso ogni legame con la la criminalità organizzata ...Il ragazzo è stato fermato all'altezza della stazione Lido Centro. Aveva con sé la scacciacani usata per sparare ...