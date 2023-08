Nubifragi e temperature a picco | Italia investita dalle tempeste | ecco quando

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le previsioni di 3bmeteo non danno speranze: già nel weekend arriva il maltempo. Di fatto dopo il caldo di questi giorni si scatenerà un'ondata di piogge sul nostro Paese con un drastico calo delle."Tra sabato e domenica i temporali, forti e a carattere dio potranno interessare anche pianure e litorali. Contemporaneamente l'instabilità che in questi giorni ha interessato il Sud sparirà perché i massimi anticiclonici si sposteranno sulle regioni meridionali. Sotto la lente il Sabato e la domenica per le regioni settentrionali e poi lunedì e martedì per Nord, Centro e parte del Sud. Inutile dire che a causa dei contrasti termici elevati saranno tutti fenomeni di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento. Qualche temporale forte potrebbe in effetti già verificarsi tra oggi e venerdì", fanno sapere gli esperti ...