(Di venerdì 25 agosto 2023) In ritardo le Ferrari di Leclerc e Sainz ZANDVOORT () - Landosorprende tutti neldidel Gran Premio d'. È il pilota della McLaren a far segnare, nella seconda sessione, il miglior tempo di giornata: 1'11"330 il crono di riferimento, di appena 23 millesimi più veloc

Terzo, distante poco più di due decimi da, Alexander Albon con la Williams. Nelle FP2 - interrotte dopo circa dieci minuti dal semaforo verde per via di un doppio incidente che, alla curva tre,...... Carlos Sainz è addirittura 16esimo,alle sole Haas tra i piloti che ottengono il tempo con ... Gran tempo di Yuki Tsunoda, quinto a +0.390 da: il giapponese precede Gasly, Perez, Stroll, ...Si è conclusa la giornata di prove libere a Zandvoort. Landoha chiuso la seconda sessione del Gran Premio d'Olandaa tutti, staccando di soli 23 millesimi Max Verstappen. La McLaren si conferma ancora una volta competitiva, ma non ha potuto ...

Norris davanti a Verstappen nel venerdì di libere in Olanda Agenzia ... Italpress

Lando Norris primatista nelle FP2 del Gp d'Olanda F1 conferma l'ottimo stato di forma della McLaren. Ferrari per adesso inguardabili ...Le prime prove libere offrono spunti interessanti, anche se non cambiano il canovaccio di tutto il campionato: davanti a tutti ci sono sempre Max Verstappen e la sua Red Bull. Il campione del mondo (e ...